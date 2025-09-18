محاولة لتعطيل إزالة تعديات تتحول إلى ادعاء كاذب ضد الشرطة في كفر الشيخ

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بشأن تعدي أحد رجال الشرطة على مواطنين دون وجه حق في محافظة كفر الشيخ.

وبعد الفحص، تبين أن الادعاءات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة. وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 15 من الشهر الجاري، أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن كفر الشيخ بتأمين تنفيذ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، صادر ضد أحد أقارب الشخص الذي نشر المقطع.

وخلال تنفيذ القرار، حاول اثنان من أقارب المخالف منع التنفيذ، وتم ضبطهما على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وعلى إثر ذلك، قام ناشر الفيديو بنشره عبر مواقع التواصل كنوع من الانتقام والتشويه المتعمد لرجال الشرطة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المسؤول عن نشر المقطع، بسبب الادعاءات الكاذبة التي تضمنها.