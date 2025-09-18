خالد الغندور يتغنى بـ عبدالله السعيد: أي مدير فني يتمنى تواجده في فريقه

تغنى خالد الغندور، بعبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أداءه الكبير أمام الإسماعيلي في دوري نايل اليوم.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "عبد الله السعيد مش مجرد لاعب عادي، ورغم إن عمره ٤٠ عامًا ولكن السعيد لاعب يجيد السيطرة على الملعب وضبط إيقاع المباريات".

وأضاف الغندور: "عبد الله السعيد كان بيلعب أمام لاعبين في عمر أولاده، ولو تزوج وهو عمره صغير كان لاعبي الإسماعيلي أبناءه، ومع ذلك كل لقطة وكل كرة اللاعب يقاتل عليها وتشعر إنه الأصغر سنًا في الملعب".

وشدد: "عبدالله يواصل تحطيم الأرقام القياسية وبصم على الهدف رقم 136 في مسيرته بالدوري المصري، وأقرب لاعب لنجم الزمالك هو حسام حسن مهاجم مودرن سبورت بـ٦٣ هدفًا وهذا فارق مهول ويثبت جدارة اللاعب".

واختتم: "أي مدير فني يستمتع ويكون سعيد عندما يكون عبدالله السعيد لاعبًا بصفوف فريقه، وهو قيمة كبيرة لأي فريق".