التضامن تعلن جاهزية الوحدات بالجامعات

عقد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لقاء مع منسقي مشروع الوحدات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر اللقاء 80 منسقا بالمشروع يمثلون 31 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات النهائية وجاهزية وحدات التضامن الاجتماعي لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025- 2026 الذي ينطلق خلال الساعات القليلة القادمة.

وحرص المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي على الإشادة بجهود كافة المنسقين خلال الفترة الماضية، مؤكداً الدور الكبير الذي تعوله عليهم الوزارة خلال الفترة المقبلة لما يمثله مشروع وحدات التضامن الاجتماعي من أهمية كبيرة.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على متابعة كافة الأنشطة التي تقوم بها وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المختلفة، خاصة أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز شراكة الأسرة المصرية في تحمل مسؤولية التنمية المجتمعية المستدامة عبر الالتزام بشروط تعليمية وصحية لضمان الاستمرار في تلقي الدعم النقدي.

كما تم التأكيد علي تعميق التنسيق والتعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي في تنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات داخل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المختلفة.

وأشاد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بالدعم الذي يحظي به المشروع من الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسادة رؤساء الجامعات.

وأوضح المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أن الوحدات تقدم حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة، يقومون بتقديم العديد من الخدمات، كما أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث، وجاري الإعداد لافتتاح عدد من الوحدات داخل الجامعات التكنولوجية.

وأشار الدكتور محمد العقبي إلى أنه خلال العام الجامعي الماضي تم سداد المصروفات الدراسية لـ 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين، بإجمالي مبلغ 61 مليون جنيه، كما تم توزيع أجهزة تعويضية "عصا بيضاء" لعدد 25 طالبًا بجامعة القاهرة، وتوزيع 3 طابعات برايل في جامعات " أسوان، الوادي الجديد، الفيوم"، وتسليم 31 جهاز تابلت لمنسقي وحدات التضامن الاجتماعي ضمن خطة ميكنة العمل.

كما تم تنفيذ برنامج اختراق سوق العمل في جامعتي "أسيوط وسوهاج"، استفاد منه 2,225 طالبًا وطالبة، وافتتاح 8 معارض للأسر المنتجة في جامعات "حلوان، الفيوم، الوادي الجديد، أسوان"، بمشاركة 285 عارضًا وعارضة.

واستعرض المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات محددات العمل خلال العام الجامعي الجديد، والتي تتمثل في التمكين الاقتصادي لأبناء أسر تكافل وكرامة والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك التوعية بالقضايا الاجتماعية محل اهتمام الوزارة وفق التكليفات الرئاسية للوزارة، وبناء الوعي لدى الشباب الجامعي بمستهدفات برنامج الحكومة في ملفات التنمية البشرية والمشروعات القومية، خاصة القضايا الاجتماعية المرتبطة بعمل الوزارة، ونشر ثقافة العمل التطوعي، والربط بين خدمات وبرامج الوزارة وطلاب الجامعات، والتوعية بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية وتناول القضايا الأخلاقية مع إبراز دور الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبهم أكد منسقو وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حرصهم على تنفيذ التكليفات الموجهة لهم، مشيرين إلى أنهم لمسوا الدور القوي الذي تؤديه وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وهو ما ترجم في النجاح الكبير الذي حققته قمة " ستارت" التي نظمت في أغسطس الماضي لتدريب طلاب وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات بالشركات والبنوك، وشهدت تسجيل ما يزيد على 16 ألف طالب وطالبة.