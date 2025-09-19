قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميليشيا الدعم السريع تقتل 30 سودانيا أثناء أدائهم صلاة الفجر

محمود نوفل

أفادت مصادر طبية بمقتل 30 شخصا في الفاشر إثر قصف مسيرة للدعم السريع مواطنين أثناء أدائهم صلاة الفجر.

يأتي ذلك في ظل تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، أن الحكومة السودانية منفتحة لأي جهود تسعى لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد وصون مؤسساتها الوطنية.. مجددا التزام بلاده بحماية ورعاية كل من يلقي السلاح وينحاز للصف الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء "البرهان"، بمقر السفارة السودانية بالدوحة، عدداً من المفكرين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال السودانيين بدولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي اختتمت أعمالها مؤخراً بالعاصمة القطرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أمس الخميس.

وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع في السودان على ضوء الحرب التي يخوضها الشعب السوداني بجانب قواته المسلحة.

وأعرب "البرهان" عن شكره وتقديره لدولة قطر، مثمناً مواقفها تجاه الشعب السوداني، مؤكدا وقوف السودان ودعمه لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني توضيحا إضافيا حول الوضع في السودان.

وقال: إن السودان يخوض حربا مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب السوداني، مشيراً إلى الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة محاور العمليات.
 

الدعم السريع الفاشر البرهان الدوحة الجيش السوداني صلاة الفجر

