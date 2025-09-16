عرضت فضائية القاهرة الإخبارية أوضح مراسلها، أن الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع على المحور الشمالي لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي سياق متصل..رحبت وزارة الخارجية السودانية، بأي جهد إقليمي أو دولي من شأنه المساهمة في إنهاء الحرب المستعرة في البلاد منذ أكثر من عام، مشيرة في الوقت نفسه إلى تمسك الخرطوم الكامل بسيادتها وشرعية مؤسساتها القومية.

وجاء هذا الموقف السوداني ردا على البيان الرباعي المصري – الإماراتي – السعودي – الأمريكي، الذي دعا إلى هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، وإنهاء التدخلات العسكرية الخارجية.