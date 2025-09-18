كاتب صحفي: الوضع الإنساني يزداد سوءا في السودان مع استمرار حركة النزوح

علق الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، على الأوضاع الإنسانية المأساوية في السودان.



وقال أحمد إمبابي في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" الوضع في السودان شديد التعقيد بسبب استمرار المواجهات بين الجيش السوادني والدعم السريع ".



وتابع أحمد إمبابي :" المواجهات العسكرية توجهت نحو دارفور وهناك مواجهات محتدمة بين الجيش السوداني والدعم السريع هناك ".

وأكمل أحمد إمبابي:" الوضع الإنساني يزداد سوءا في السودان مع استمرار حركة النزوح من ولاية لاخرى".

ولفت إمبابي:" الأمم المتحدة وصفت الأزمنة الإنسانية في السودان بالأكبر ، وهناك 15 مليون سوداني نزحوا داخل السودان بسبب الحرب الدائرة وهناك 25 مليون سوداني تضرروا ".