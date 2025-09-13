حظر الأسلحة الأبرز.. مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان حتى 2026

ذكرت تقارير إعلامية بأن مجلس الأمن مدّد العقوبات المفروضة على السودان حتى سبتمبر 2026 .

اعتمد مجلس الأمن قرارا بتجديد العقوبات المفروضة على السودان المتعلقة بالصراع في إقليم دارفور، لمدة عام.

كما وافق المجلس المكون من 15 عضوا بالإجماع على القرار رقم 2791. حيث يجدد القرار نظام العقوبات الذي يشمل حظر الأسلحة وتدابير تستهدف حظر السفر وتجميد الأصول، حتى 12 سبتمبر 2026.

كما يمدد القرار ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة عقوبات السودان إلى ما بعد 12 مارس 2026، حتى 12 أكتوبر 2026، بغرض مواءمة الجدولين الزمنيين لتجديد العقوبات وولاية الفريق.

ودعا القرار من الفريق تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 13 يوليو 2026، يتضمن النتائج التي توصل إليها الفريق وتوصياته، وفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن.