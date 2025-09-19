جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعتقل أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة في تمام الساعة 12:00.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً.

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.

وفي وقت سابق ؛ علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها.

وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.