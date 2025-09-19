قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

507 مدارس بالوادي الجديد جاهزة لانطلاق العام الدراسي

مدرس الوادي الجديد
مدرس الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تجهيز 507 مدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026 في مختلف المراحل، مؤكدة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب عقب استكمال التجهيزات الأساسية ورفع معايير السلامة داخل المنشآت التعليمية.


وجاء الإعلان عبر بيانٍ لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أوضحت فيه الانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة، والتأكد من جاهزية المباني والفصول قبل انطلاق الدراسة.

تفاصيل الاستعدادات الميدانية

أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل تعليم الوادي الجديد، أنّ فرق المتابعة التعليمية جالت على المدارس للوقوف على آخر التجهيزات، وشملت المراجعات سلامة النوافذ، صلاحية الأبواب والأفنية، وتوافر مصادر مياه آمنة داخل المدارس، كما جرى الانتهاء من مراجعة قوائم التوزيع المقترحة داخل المدارس لضمان انسيابية الحركة ومنع التكدس عند الطابور والدخول والخروج، بما يخدم الطلاب منذ اليوم الأول من العام الدراسي.


صيانة شاملة ومعايير سلامة
أكد وكيل تعليم المحافظة،  أنّ أعمال النظافة والتعقيم رافقت الصيانة، وشملت غسل خزانات المياه وتطهيرها، وفحص الشبكات والوصلات الكهربائية، والتأكد من جاهزية طفايات الحريق، وتحديث الأعلام، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية والإخلاء الآمن داخل المدارس والمنشآت التعليمية. 

ولفت إلى أنه، تلتزم الإدارات التعليمية بإجراء اختبارات دورية على معدات الإطفاء والتأكد من أماكن تمركزها وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى توعية الطلاب والعاملين بخطط الإخلاء، بما يعزّز السلامة في الحرم المدرسي طوال العام الدراسي.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

هاكان فيدان

لمواجهة التهديدات الإقليمية.. فيدان: تركيا تدعو مصر والسعودية لتعاون أمني ودفاعي

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج

هل هناك صلاة تسمى بـ"كن فيكون" لقضاء الحوائج؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد