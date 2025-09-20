قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
وزير التعليم العالي يشهد انطلاق العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية.. اليوم
احتفالات مميزة وفعاليات بأول يوم دراسة في جامعة حلوان
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا ..وتجربة جون إدوارد ناجحة
أنت بتعاكسني؟.. عمر السعيد يكشف موقف فارق في حياته الشخصية والفنية
عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا..وتجربة جون إدوارد ناجحة
زينب العبد تنضم لـ مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف
بالصور

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي.. يعشق الكثير من الأشخاص تناول البامية، ويقبل أغلب الرجال على تناول العكاوي، لما لها من فوائد صحية مذهلة للرجال.
 

طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي

ونقدم طريقة عمل البامية بالعكاوي، وهي وصفة شهية وغنية تُحضّر في بعض المطابخ العربية خاصة في بلاد الشام ومصر، للشيف مصطفى العمدة.

المكونات لعمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي

للعكاوي

  • 1 ك عكاوي مقطعة إلى حلقات ومغسولة جيدًا
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 3 فصوص ثوم مهروس
  • 2 ورق غار
  • 4 حبات هيل
  • عود قرفة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للبامية

  • 500 جرام بامية طازجة أو مجمدة
  • 1 بصلة مفرومة
  • 5 فصوص ثوم مهروس
  • 2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة
  • 3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
  • 2 كوب مرق من سلق العكاوي
  • ملح وفلفل أسود
  • رشة كزبرة جافة مطحونة
  • عصير ليمونة اختياري
  • زيت أو سمن للطبخ

طريقة عمل البامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي

أولًا: سلق العكاوي

  • في قدر على النار، ضعي قليلاً من الزيت وشوّحي العكاوي حتى تأخذ لونًا بنيًا خفيفًا.
  • أضيفي البصل والثوم، وقلّبي جيدًا.
  • أضيفي ورق الغار، الهيل، القرفة، الملح والفلفل.
  • أضيفي ماء مغليًا حتى تغمر العكاوي، واتركيها تغلي ثم خففي النار واتركيها تطهى حتى تنضج حوالي 1.5 إلى 2 ساعة حسب حجم القطع.

ملاحظة:

يمكنك استخدام قدر الضغط لتسريع عملية الطهي 40-50 دقيقة تقريبًا.

تحضير البامية

  • في قدر آخر، سخني الزيت أو السمن.
  • أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • أضيفي البامية، وإذا كانت طازجة؛ قمعيها أولاً وقلّبيها حتى تذبل قليلاً.
  • أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم.
  • أضيفي رشة الكزبرة، الملح، الفلفل، ثم المرق أو ماء مع مكعب مرقة حسب الرغبة.
  • اتركيها تغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.
  • أضيفي العكاوي المطهية إلى قدر البامية.
  • قلّبي بهدوء حتى تمتزج النكهات.
  • اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي عصير الليمون قبل التقديم (اختياري حسب الذوق).

التقديم

قدّمي البامية بالعكاوي ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو خبز بلدي وسلطة خضراء.

