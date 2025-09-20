سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي.. يعشق الكثير من الأشخاص تناول البامية، ويقبل أغلب الرجال على تناول العكاوي، لما لها من فوائد صحية مذهلة للرجال.



ونقدم طريقة عمل البامية بالعكاوي، وهي وصفة شهية وغنية تُحضّر في بعض المطابخ العربية خاصة في بلاد الشام ومصر، للشيف مصطفى العمدة.

المكونات لعمل بامية بالعكاوي

للعكاوي

1 ك عكاوي مقطعة إلى حلقات ومغسولة جيدًا

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

2 ورق غار

4 حبات هيل

عود قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للبامية

500 جرام بامية طازجة أو مجمدة

1 بصلة مفرومة

5 فصوص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

2 كوب مرق من سلق العكاوي

ملح وفلفل أسود

رشة كزبرة جافة مطحونة

عصير ليمونة اختياري

زيت أو سمن للطبخ

طريقة عمل البامية بالعكاوي

أولًا: سلق العكاوي

في قدر على النار، ضعي قليلاً من الزيت وشوّحي العكاوي حتى تأخذ لونًا بنيًا خفيفًا.

أضيفي البصل والثوم، وقلّبي جيدًا.

أضيفي ورق الغار، الهيل، القرفة، الملح والفلفل.

أضيفي ماء مغليًا حتى تغمر العكاوي، واتركيها تغلي ثم خففي النار واتركيها تطهى حتى تنضج حوالي 1.5 إلى 2 ساعة حسب حجم القطع.

ملاحظة:

يمكنك استخدام قدر الضغط لتسريع عملية الطهي 40-50 دقيقة تقريبًا.

تحضير البامية

في قدر آخر، سخني الزيت أو السمن.

أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي البامية، وإذا كانت طازجة؛ قمعيها أولاً وقلّبيها حتى تذبل قليلاً.

أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم.

أضيفي رشة الكزبرة، الملح، الفلفل، ثم المرق أو ماء مع مكعب مرقة حسب الرغبة.

اتركيها تغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي العكاوي المطهية إلى قدر البامية.

قلّبي بهدوء حتى تمتزج النكهات.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تتجانس المكونات.

أضيفي عصير الليمون قبل التقديم (اختياري حسب الذوق).

التقديم

قدّمي البامية بالعكاوي ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو خبز بلدي وسلطة خضراء.