مرأة ومنوعات

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

هاجر هانئ

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة، فهو من الأكلات الشهية التي يمكنك تقديمها لأطفالك في المنزل.


 

مقادير برجر دجاج بحشوة الجبنة

● دجاج مفروم

● ملح وفلفل

● توابل دجاج

● بقسماط

● بيضة

● جبنة موتزاريلا مبشورة للحشوة

للتغطية:

● دقيق

● بيض

● بقسماط

● زيت للقلي

للتقديم:

● كايزر

● بصل حلقات

● طماطم حلقات

● خس أوراق

للصوص:

● كاتشاب

● مايونيز

● بابريكا

● شطة

● ثوم باودر

طريقة تحضير برجر دجاج بحشوة الجبنة

في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة ثم يوضع أنصاف من الكيزر

للصوص:

في بولة يوضع كاتشب، مايونيز، بابريكا، شطة، ثوم باودر، ملح، فلفل، للحصول على الصوص المطلوب.

في بولة يوضع دجاج مفروم وبقسماط وبيضة وتوابل دجاج وملح وفلفل، وتقلب المكونات جيداً.

يحشو الدجاج المتبل بالجبنة و يشكل على شكل برجر.

يترك في الفريزر حتى يتماسك البرجر.

يغطى البرجر بالدقيق والبقسماط والبيض للحصول على التغطية الخارجية المطلوبة للبرجر.

في زيت غزير على النار يوضع البرجر و يقلب حتى تمام الطهى.

على الكيزر المحمص يوضع صوص وشرائح خس وحلقات بصل وحلقات طماطم وبرجر دجاج، ثم يقدم.

