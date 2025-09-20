سيتي جروب : سردية التخلي عن الدولار الأميركي مجرد "سراب"



استبعد محللو "سيتي جروب" فكرة سعي المستثمرين العالميين إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، ووصفوا سردية التخلي عنه بأنها مجرد "سراب" لا تدعمه البيانات الاقتصادية.

كتب محللو البنك، وفي مقدمتهم أوسامو تاكاشيما، في مذكرة للعملاء أنه رغم انخفاض العملة الخضراء نحو 9% هذا العام، فإن إحصاءات ميزان المدفوعات الأميركي لا تؤكد حدوث بيع ملحوظ للأصول الدولارية، ولا يوجد ارتباط كبير بين تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى محافظ الاستثمار وأداء العملة على المدى الطويل.

وأضاف المحللون الاستراتيجيون: "نرى التخلي عن الدولار بمثابة سردية ابتُكرت لتبرير التراجع الناجم عن تصفية المراكز وتعديلات نسب التحوط. نرى أنه تجب دراسة خطر تراجع الدولار بشكل منفصل عن التخلي عن الدولار".

استمرار توقعات تراجع الدولار

يستخدم العديد من المحللين مصطلح "التخلي عن الدولار" لوصف جهود المستثمرين لتقليص اعتمادهم على العملة الأميركية مع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية كبيرة على الشركاء التجاريين، وتهديده استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.