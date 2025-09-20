قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

احتفالية خاصة للسياح المكريين الريبيتر بفنادق مرسى علم

ابراهيم جادالله

نظمت فنادق مرسى علم ، اليوم احتفالية وعشاء للنزلاء المكررين أو الريبيتر وهم النزلاء الوافدين للفندق أكثر من مرتين.

وأشار الخبير السياحي ومدير الفندق عاطف عثمان، إلى أن الفندق يضم حاليا حوالى غرفة للنزلاء المكررين أو الريبيتر الوافدين للفندق.

وأضاف عثمان، أن الفندق يقدم مزايا للنزلاء المكررين من أكثر من مرة من خلال تقديم خصومات وعشاء للنزلاء.

وأشار عثمان، إلى أن النزلاء الزائرين للفندق مرتين وأكثر، تقدم لهم هدايا والنزلاء الأكثر من 10 مرات زيارة تقدم لهم خصومات واحتفالات خاصة وعشاء رومانسي.

وأوضح عثمان، إلى أن الاحتفالية تقام مرة أسبوعيا، مشيرا إلى أن مدينة مرسى علم تشهد نسب إشغال مرتفعة حيث يبدأ من اليوم السبت وعلى مدار أسبوع مطار مرسى علم فى استقبال 180 رحلة طيران من 12 مطار أوروبى.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 37 رحلة طيران دولية أغلبها أوربية من بين 180 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 37 رحلة طيران بينهم 7 رحلات من التشيك ورحلة من سلوفاكيا، 16 رحلة من بولندا، رحلتين من النمسا، ورحلة من هولندا، 7 رحلات من ايطاليا، رحلتين من المانيا، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، 180 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

