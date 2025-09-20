منع دخول الشواطئ لليوم الثانى.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح

لليوم الثانى على التوالى تسبب ارتفاع الأمواج في مياه البحر المتوسط في إغلاق عدد من الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسى مطروح.

وأغلقت شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة، لعدم استقرار حالة البحر ، نظرا لارتفاع الأمواج الذى وصل ل 3 أمتار بالإضافة إلى شدة التيارات ووجود سحب في المنطقة.

وحذرت مدينة مرسى مطروح في بيان صحفي المصطافين رواد الشواطئ من عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة: “لعدم استقرار حالة البحر، وارتفاع الأمواج”.

ووجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح لمسئولي الشواطئ بالمتابعة بعدم نزول البحر وممارسة السباحة بشواطئ " الأبيض - أم الرخم - عجيبة “ ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام”.

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام فهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

وتابع اللواء محمد صحصاح مع رؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف التنبية علي رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

وأوضح أننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حالة الطقس والبحر وإصدار تحذيرات للمصطافين بعدم السباحة.