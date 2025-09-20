قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
6 غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

القسم الرياضي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من لاعبيه الأساسيين خلال المواجهة المرتقبة أمام الجونة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من محمود حمدي "الونش"، ومحمود بنتايج، وخوان بيزيرا بسبب الإيقاف، بينما يغيب الثنائي محمد شحاتة ومحمود جهاد للإصابة.

ويشهد اللقاء غياب محمد السيد لاعب خط الوسط، لانضمامه إلى منتخب مصر للشباب استعدادًا لكأس العالم.

وفي سياق التحضيرات، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، رغم الغيابات العديدة التي تضرب الفريق قبل هذه المواجهة المهمة.

