6 غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من لاعبيه الأساسيين خلال المواجهة المرتقبة أمام الجونة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من محمود حمدي "الونش"، ومحمود بنتايج، وخوان بيزيرا بسبب الإيقاف، بينما يغيب الثنائي محمد شحاتة ومحمود جهاد للإصابة.

ويشهد اللقاء غياب محمد السيد لاعب خط الوسط، لانضمامه إلى منتخب مصر للشباب استعدادًا لكأس العالم.

وفي سياق التحضيرات، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، رغم الغيابات العديدة التي تضرب الفريق قبل هذه المواجهة المهمة.