محافظ الجيزة يتابع انطلاق الفصل الدراسي الأول ويشدد على جاهزية المدارس

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق الفصل الدراسي الأول بمختلف المدارس موجهاً بمتابعة جاهزيتها وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.



وقد تابع المحافظ مرور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على المدارس للتأكد من كفاءة مستوى النظافة داخلها ومحيطها بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل ورفع أي إشغالات أو تعديات تعيق الحركة بمحيط المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.



كما تابع المحافظ جولات مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية بجميع القطاعات الميدانية داخل المدارس لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للإدارات والمدارس.



وأكد المهندس عادل النجار على ضرورة توفير الدعم الكامل للمدارس وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لسرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تظهر خلال سير الدراسة.



وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف بجميع المدارس والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتعامل السريع مع أي شكاوى أو معوقات.