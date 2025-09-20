قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محافظات

150 معهدا أزهريا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في الوادي الجديد غدا

منصور ابوالعلمين

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم السبت، إنهاء كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة غدًا الأحد، داخل 150 معهدًا أزهريًا موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة. 

جاء الإعلان بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية، ومعه تشديد على الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة منذ أول يوم دراسة لضمان بداية قوية للطلاب والطالبات في الوادي الجديد.

جاهزية كاملة.. وبيئة آمنة من أول حصة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت إنّه جرى تنفيذ حزمة إجراءات داخل المعاهد الأزهرية لتهيئة مناخ تعليمي منضبط، يشمل متابعة حركة الدخول والخروج، والتأكد من نظافة الفصول والساحات، وتوفير عناصر السلامة والأمان منذ أول يوم دراسة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعلبم الازهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

