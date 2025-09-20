150 معهدا أزهريا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في الوادي الجديد غدا

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم السبت، إنهاء كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة غدًا الأحد، داخل 150 معهدًا أزهريًا موزعة على مراكز الوادي الجديد الخمسة.

جاء الإعلان بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية، ومعه تشديد على الانضباط وتوفير بيئة تعليمية آمنة منذ أول يوم دراسة لضمان بداية قوية للطلاب والطالبات في الوادي الجديد.

جاهزية كاملة.. وبيئة آمنة من أول حصة

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت إنّه جرى تنفيذ حزمة إجراءات داخل المعاهد الأزهرية لتهيئة مناخ تعليمي منضبط، يشمل متابعة حركة الدخول والخروج، والتأكد من نظافة الفصول والساحات، وتوفير عناصر السلامة والأمان منذ أول يوم دراسة.