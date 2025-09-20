مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بسبب الغسيل بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها، بمركز طوخ في القليوبية وذلك خلال نشرها الغسيل بالشرفة.



جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية وسؤال أهلية المتوفاة.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة طوخ بالواقعة، وانتقل المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث المركز وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة في العقد الثاني من عمرها، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.