ضبط 30 مركبة توك توك غير مرخصة بشوارع مدينة الزقازيق

تمكنت الإدارة العامة للمرور بالشرقية ، اليوم السبت ، من ضبط 30 مركبة توك توك غير مرخصة ومخالفة لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بشأن ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم.

وأكد المحافظ ، في بيان اليوم ، ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة، مشددا على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

