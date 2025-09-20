تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس" لجلسة 1 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهمًا، من بينهم 18 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة.

تفاصيل الاتهامات:

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى:

تعطيل أحكام الدستور والقوانين،

منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،

الاعتداء على الحريات العامة،

إضافة إلى توليهم مناصب قيادية في جماعة الإخوان ولجانها النوعية المسلحة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الحادي والستين انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، وأن المتهمين من الثاني حتى السادس تلقوا تدريبات عسكرية لتنفيذ أهداف الجماعة.