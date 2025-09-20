احتجاج ضد الهجرة في لاهاي يتحول إلى أعمال عنف

تحول احتجاج ضد الهجرة في مدينة لاهاي الهولندية إلى أعمال عنف اليوم السبت، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ما دفع السلطات لاستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.

ونقلت مجلة "بولتيكو" الأوروبية نقلا علن تقارير إعلامية محلية أن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع منطقة ماليفيلد مطالبين بتشديد سياسة الهجرة، لكن التوترات تصاعدت عندما بدأ المحتجون برشق الزجاجات والحجارة، وإشعال النيران في سيارات الشرطة، والاشتباك مع رجال الأمن.

كما توجه المحتجون إلى وسط المدينة حيث قاموا بتحطيم نوافذ مكتب حزب "دي 66" الليبرالي، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الهولندية. ولتفريق المشاغبين، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وأثارت أعمال العنف ردود فعل غاضبة من المسؤولين الهولنديين من جميع الأطياف السياسية.

فلقد وصف وزير العدل الهولندي فورت فان أوستين العنف ضد الشرطة بـ"غير المقبول تمامًا"، مشددًا على أن التظاهر حق مشروع في هولندا، لكن "أيدينا يجب أن تبقى بعيدة عن ضباطنا!"، حسبما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أدان زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز العنف، واصفًا المحتجين بـ "الحمقى".

