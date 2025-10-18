القومي لذوي الإعاقة ينظم مشروعا لتعزيز وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، أولى فعاليات مشروع "تعزيز وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة".



وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا المشروع يهدف إلى رفع وعي وبناء قدرات جمعيات المجتمع المدني في عدد من الموضوعات منها دليل الأسر، وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولهم، وتوعيتهم بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، لتمكينهم من أداء أدوارهم بفاعلية، ومساعدة المجلس في تحقيق الدمج المجتمعي والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكدت "كريم" أن المجلس ينفذ برامجه للمراحل العمرية المختلفة لجميع الإعاقات، وفي مراحل الطفولة تستهدف برامج المجلس تنمية المهارات، ورفع كفاءة الجمعيات في التعامل الصحيح للدمج، وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مذكرة تفاهم الموقعة بين المجلس وهيئة إنقاذ الطفولة، إبريل الماضي، التي تتضمن تقديم تدريبات متخصصة حول الإدماج، ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير قائمة تدريبية تضمن دمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنشطة هيئة إنقاذ الطفولة، ورفع الوعي المجتمعي حول قضايا الأطفال ذوي الإعاقة، وتنفيذ حملات توعية وتأييد لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المجتمعي والإعلامي، وتقديم تدريبات على سياسات الهيئة، وبرامج تدريبية متقدمة في إدارة المشاريع والبرامج ونظريات التغيير للعاملين بالمجال.