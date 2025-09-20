قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب
مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء
حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات
محمد طعيمة: شخصية جلجل تمثل تجربة مختلفة ومركبة
"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار
الاستعلامات: القوات المتواجدة في سيناء بتنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام
زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق
الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة
آيزنكوت: استيطان غزة "حماقة استراتيجية".. وكتائب القسام تتوعد الاحتلال
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تستحوذ على الجوائز الفردية لبطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا

شباب مصر
شباب مصر
أ ش أ

توج لاعبو المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، بعدد كبير من الجوائز الفردية مع ختام بطولة إفريقيا للشباب والتي احتضنتها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وحصد أحمد البحيري جائزة أفضل ضارب مركز 4، كما حصل زميله يوسف الرصاص على جائزة أفضل حائط صد، أما مازن شريف فتوج بجائزتين حيث حصد جائزة أفضل معد في البطولة، كما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة بشكل عام.

وكان منتخبنا الوطني قد توج بلقب البطولة القارية عقب فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألق شباب الفراعنة في النهائي حيث حسموا الأشواط الثلاثة بنتيجة 25-20 25-18 25-22.

وكان منتخب كينيا قد حقق الميدالية البرونزية في البطولة بعد تحقيق الفوز على منتخب أوغندا بنتيجة 3/1 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستطاع منتخب مصر تقديم أداء مميز على مدار البطولة حيث توجوا باللقب دون أي خسارة حيث قدم منتخب مصر أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

واستضافت مصر بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عاما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة 8 منتخبات.
 

المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة المنتخب الوطني الكرة الطائرة

