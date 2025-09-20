كندا تبحث في صفقة "تيك-أنجلو" للتعدين لضمان تحقيقها للمصلحة العامة

قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم /السبت/ إن الحكومة الفيدرالية الكندية تراجع حاليًا صفقة الاندماج المقترحة بين شركتي تيك ريسورسز وأنجلو أمريكان، والتي تبلغ قيمتها 53 مليار دولار، لضمان تحقيقها للمصلحة العامة للبلاد، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.

وأضاف شامبين: "ستدرس كندا صفقة تيك-أنجلو بعناية لتحديد ما إذا كان وزير الصناعة سيوافق عليها".

عند إعلانهما عن الصفقة الأسبوع الماضي، صرّحت الشركتان بأن الاندماج سيُنشئ شركة عملاقة في مجال تعدين النحاس، تُدعى "أنجلو تيك"، بقيمة 70 مليار دولار، ومقرها الرئيسي وكبار مسؤوليها التنفيذيين في فانكوفر. وقد صورتا الصفقة على أنها "اندماج بين طرفين متكافئين"، على الرغم من أن قيمة "أنجلو أمريكان" تفوق ضعف قيمة "تيك".

تخضع الصفقة للمراجعة بموجب قانون الاستثمار الكندي، الذي يُمكن استخدامه لعرقلة الصفقات التي تُعتبر مُضرة بالمصلحة الوطنية، بما في ذلك الأمن الاقتصادي لكندا.

وعلى الرغم من الوعد بإنشاء مقر رئيسي في فانكوفر، فإن شركة أنجلو تيك ستظل مسجلة في لندن، مع تولي الرئيس التنفيذي لشركة تيك جوناثان برايس منصب نائب الرئيس التنفيذي بينما سيحتفظ الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أميركان دونكان وانبلاد بالمنصب الأعلى.

