محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أجرى محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، اليوم السبت، جولة لمتابعة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة و مراجعة تراخيص المنشآت بنطاق الطريق الزراعي السريع بداية من مبنى ديوان عام المحافظة وحتى كوبري ابيس، وذلك بطول نحو كيلو و800 م بنطاق حي شرق، للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب فيها تلك التعديات.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة المحافظة لاستعادة أملاك الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق النفع العام ويعمل على تخفيف حدة التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الإسكندرية المنشآت المُقامة على أراضي أملاك الدولة، موجهاً السكرتير العام المساعد ورئيس حي شرق بازالة كافة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم ومراجعة تراخيص المنشآت بداية من أمام مبنى الديوان العام وحتى كوبري ابيس، كما شدد على إزالة كافة الحواجز الحديدة المتسببة في استغلال مساحات من أراضي أملاك الدولة دون وجه حق، بالإضافة إلى محاسبة المنشآت المستغلة لأراضي أملاك الدولة طوال الفترة السابقة دون وجه حق، وإتاحة مساحات لتكون مواقف للسيارات وفتحها أمام المواطنين.

جاءت الجولة بحضور ؛ نائبة المحافظ، وسكرتير عام مساعد المحافظة ، ورئيس حي شرق ، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

