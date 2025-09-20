الشركات المصرية لم تتأثر .. وزارة الطيران: التأخيرات كانت في الرحلات الأجنبية القادمة

أكدت وزارة الطيران المدني أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأن الموقف يُتابع أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في ضوء ما شهدته بعض المطارات الأوروبية صباح اليوم من هجوم سيبراني أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثر جزئي في حركة الإقلاع من تلك المطارات.

وقد نتج عن هذا العطل تأخيرات في وصول بعض الرحلات المحدودة القادمة من المطارات الأوروبية المتأثرة إلى مطار القاهرة الدولي، وقد شملت مطارات هيثرو ولوتن و وبروكسل وبرلين، إضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية القادمة إلى مطاري الغردقة وسفنكس.

وفى ضوء ذلك، أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني توجيهاته بإتخاذ كافة التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية بجميع المطارات المصرية،، مشدداً على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الأمان والجاهزية الفنية والتشغيلية، لضمان انتظام حركة الطيران وعدم تأثرها بأي تداعيات محتملة.

وتهيب وزارة الطيران المدني بجميع الركاب المسافرين على شركات الطيران الأجنبية مراجعة مواعيد رحلاتهم للتأكد من التوقيتات المحدثة، وتؤكد الوزارة أنها تتابع مجريات الموقف بشكل مستمر لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.