تم توقيع عقوبه عليه .. الغندور يكشف سر غياب شيكو بانزا
بدون فوار .. 3 أطعمة تعالج الحموضة بسرعة
طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه
متظاهرون في النمسا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
النقل: استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب | شاهد صورًا جديدة
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه

طارق يحيى
طارق يحيى
رباب الهواري

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن معلق المباراة هو ناقل وواصف فقط لأحداث اللقاءات، موجهًا نصيحة لكل المعلقين بعدم إظهار الانتماءات على الهواء مباشرة، مبديًا استيائه من كثرة التفاخر ببعض الأمور خلال التعليق.

وقال يحيى: المعلقون لديهم تفاخر وتمجيد ببعض الأمور داخل الملعب، وهو ما يجعل المعلق يُظهر الانتماء خلال المباراة، ولابد أن يكون هناك المعلق "متوازن" ويكون التعليق والوصف التفصيلي بشكل عادل بين جميع الأندية.

وأضاف: نرى مبالغة من بعض المعلقين في وصف أحداث المباراة، والتهليل يكون فقط عند تسجيل الأهداف المميزة، لكننا نرى التفاخر ورفع نبرة الصوت عندما يقوم المدافع بإخراج الكرة مع أنه وظيفته خلال اللقاء.

وواصل: السوشيال ميديا أصبحت تبرز "السقطة واللقطة"، والمعلق يجب أن يكون محايد، ولا يميل لأي فريق، وكل طرف يحصل على حقه تمامًا، حتى لو كان هناك فريق أقل من النادي الذي يشجعه.

وزاد: نرى أن هناك معلقين أصبحوا يُظهرون انتمائهم بشكل واضح، وبدلا من الوصف التفصيلي للمباراة والتعليق بحيادية، نجد وجود محاباة واضحة.

طارق يحيي الاهلي الزمالك بيراميدز دورى نايل

