طارق يحيى يوجّه رسالة لـ«مُعلقي» المباريات: عليكم بالحيادية.. ومنح كل طرف حقه

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن معلق المباراة هو ناقل وواصف فقط لأحداث اللقاءات، موجهًا نصيحة لكل المعلقين بعدم إظهار الانتماءات على الهواء مباشرة، مبديًا استيائه من كثرة التفاخر ببعض الأمور خلال التعليق.

وقال يحيى: المعلقون لديهم تفاخر وتمجيد ببعض الأمور داخل الملعب، وهو ما يجعل المعلق يُظهر الانتماء خلال المباراة، ولابد أن يكون هناك المعلق "متوازن" ويكون التعليق والوصف التفصيلي بشكل عادل بين جميع الأندية.

وأضاف: نرى مبالغة من بعض المعلقين في وصف أحداث المباراة، والتهليل يكون فقط عند تسجيل الأهداف المميزة، لكننا نرى التفاخر ورفع نبرة الصوت عندما يقوم المدافع بإخراج الكرة مع أنه وظيفته خلال اللقاء.

وواصل: السوشيال ميديا أصبحت تبرز "السقطة واللقطة"، والمعلق يجب أن يكون محايد، ولا يميل لأي فريق، وكل طرف يحصل على حقه تمامًا، حتى لو كان هناك فريق أقل من النادي الذي يشجعه.

وزاد: نرى أن هناك معلقين أصبحوا يُظهرون انتمائهم بشكل واضح، وبدلا من الوصف التفصيلي للمباراة والتعليق بحيادية، نجد وجود محاباة واضحة.