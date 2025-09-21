طريق جديد للرهبنة يبدأ في دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات

شهد دير الشهيد مار جرجس بالرزيقات، بالأقصر، احتفالا مميزا برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة، بيد نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير.

وأيضا بمشاركة نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة.

والراهبان الجديدان هما:

الراهب أغسطينوس الرزيقي.

الراهب كاراس الرزيقي.

وتعد الرهبنة طريقا مقدسا للزهد والتكريس، حيث يترك الراهب العالم وما فيه، ليكرس حياته كاملة للرب في حياة صلاة وطاعة ونسك داخل أسوار الدير.