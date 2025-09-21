بالبلالين والألعاب.. مدارس الوادي الجديد تستقبل التلاميذ في أول يوم دراسي.. صور

تزينت كافة مدارس الوادي الجديد لاستقبال الطلاب والتلاميذ في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

حيث استقبلت المدارس الطلاب والتلاميذ بالبلالين والالعاب لإدخال البهجه والسرور علي التلاميذ في جو يسوده البهجه والسرور.



وكان الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد استكمل جولاته الميدانية امس لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة يرافقه مجدى محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة مدرسة البستان للتعليم الأساسي ( الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية للغات، حيث تفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال ، والأنشطة، والملاعب والمعامل و كافة التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة ، علاوة على ، إجراءات الأمن والسلامة و وسائل الإضاءة والتهوية.