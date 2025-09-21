الارتقاء بالمستوي البيئي بجميع مدن ومراكز دمياط

في إطار توصيات لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة بجميع المدن و المراكز داخل المحافظة.

قامت الوحدة المحلية بكفر سعد بمتابعة رفع مخلفات النظافة داخل المدينة،بالاضافة لأعمال رفع مخلفات منظومة النظافة بقري مركز كفر سعد،كذلك قامت محلية ميت أبو غالب بأعمال التشجير والتجميل بطريق مدخل المدينة أمس الجمعة ،وعليه تم أيضاً تقليم الأشجار بمركز الزرقا.

استكمالا لذلك قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بمتابعة أعمال النظافة اليومية بشارع النيل و منطقة تطوير اللسان، كما تم أيضاً تدشين حملة نظافة شاملة بالمنطقة السابعة بالجربي السكاني فضلاً عن أعمال تقليم النخيل و إزالة النباتات الضارة بالإضافة إلى قص وتهذيب النخيل بشارع الأربعين

كما تهيب محافظة دمياط المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفى حالة وجود اى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83