انهيار منزل مكون من 4 طوابق دون إصابات بالاسكندرية



شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية، انهيار منزل بالسكان مكون من 4 طوابق، اليوم الجمعة، دون وجود إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يشير لوجود بلاغ أهالي بانهيار أسقف من عقار بشارع ابن عطا الله بمنطقة اللبان أمام مستشفى كرموز العمال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا لحماية المارة ومنع تساقط أجزاء من العقار على أحد.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار عبارة عن 4 طوابق، وتبين سقوط الأسقف في البداية قبل أن ينهار المنزل بشكل كامل بدون إصابات.

وأشارت المعاينة إلى أن العقار صادر له قرار هدم كلي ولم ينفذ، وتم إخلاء السكان قبل انهياره ووصول الإسعاف وأحيلت الواقعة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ اللازم.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

