لتعزيز الوعي لدى الطلاب .. جامعة بنها تنظم زيارة إلى سيناء.. صور

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة ميدانية إلي سيناء وتضمنت الزيارة ميناء العريش ، والكتيبة 101 حرس الحدود ، ومحطة تحليلية مياه العريش ، ومنطقة الخدمات اللوجستية الهلال الأحمر ، وذلك في في إطار تعزيز الانتماء الوطني لدي طلابها ، وذلك بحضور العقيد حافظ إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن تنظيم الزيارة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم زيارات طلابية إلى سيناء بهدف زيادة الوعى والتعرف على المناطق السياحية والمعالم التاريخية والمناطق الصناعية والاقتصادية بسيناء ، وذلك لما لها من دور رئيسي في البناء الاجتماعي والثقافي والمعرفي للمجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف " الجيزاوي " أن جامعة بنها تسعى فى ضوء مسئوليتها الوطنية إلى إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية من خلال تعريفهم بتاريخ أجدادهم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأرض ، فضلًا عن تعريفهم بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتي تدعو للفخر والاعتزاز.