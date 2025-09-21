قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديميبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول العنف الإلكتروني والأمن السيبراني بجامعة الجلالة

ورشة عمل حول "العنف الإليكتروني والأمن السيبراني
ورشة عمل حول "العنف الإليكتروني والأمن السيبراني
أمل مجدى

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل حول "العنف الإليكتروني والأمن السيبراني"، بمقر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الجلالة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي ، استهدفت عددا من طلبة وطالبات والكادر الادارى بالجامعة.

شهدت ورشة العمل حضور كل من هالة السباعي مقررة فرع المجلس بمحافظة السويس ،والدكتورة دينا العرابي مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ،  الأستاذة مديحة سعيد مدير إدارة الازمات والحد من المخاطر بالمجلس، و الأستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس ، والدكتورة صفا أحمد العسكرى عضوة هيئة تدريس بكلية الهندسة بالجامعة.

وقد افتتحت ورشة العمل الأستاذة مديحة سعيد بالتعريف بالمجلس وآليات عمله وجهوده لحماية المرأة  من جميع أشكال العنف،  وعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، وقامت بالتعريف بالمبادرات الرئاسية التي يتبناها المجلس مثل حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان. 

فيما قامت الأستاذة رانيا طه بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ودور المجلس في انشاء ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، وجهود هذه الوحدات.

واستعرض المستشار أحمد النجار  القوانين المنظمة لحماية المرأة من الجرائم الالكترونية وجرائم الابتزاز .

واستعرضت الدكتورة دينا العرابى عمل الوحدة داخل الجامعة ، ودورها في تنفيذ لقاءات توعية بكل كلية داخل الجامعة .

وعرضت الدكتورة صفا احمد العسكرى أنواع العنف الالكترونى والامن السيبرانى وآليات الحماية والوقاية.

وفى الختام عرضت الأستاذة مها محامية مكتب شكاوي المرأة بفرع المجلس بمحافظة السويس  دور مكتب شكاوى المرأة وجهوده فى تقديم الدعم القانوني والنفسي للمرأة التى تتعرض للعنف.

المجلس القومى للمرأة العنف الإليكتروني مناهضة العنف ضد المرأة

