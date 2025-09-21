القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول العنف الإلكتروني والأمن السيبراني بجامعة الجلالة

نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل حول "العنف الإليكتروني والأمن السيبراني"، بمقر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الجلالة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي ، استهدفت عددا من طلبة وطالبات والكادر الادارى بالجامعة.

شهدت ورشة العمل حضور كل من هالة السباعي مقررة فرع المجلس بمحافظة السويس ،والدكتورة دينا العرابي مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، الأستاذة مديحة سعيد مدير إدارة الازمات والحد من المخاطر بالمجلس، و الأستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس ، والدكتورة صفا أحمد العسكرى عضوة هيئة تدريس بكلية الهندسة بالجامعة.

وقد افتتحت ورشة العمل الأستاذة مديحة سعيد بالتعريف بالمجلس وآليات عمله وجهوده لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، وقامت بالتعريف بالمبادرات الرئاسية التي يتبناها المجلس مثل حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان.

فيما قامت الأستاذة رانيا طه بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ودور المجلس في انشاء ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، وجهود هذه الوحدات.

واستعرض المستشار أحمد النجار القوانين المنظمة لحماية المرأة من الجرائم الالكترونية وجرائم الابتزاز .

واستعرضت الدكتورة دينا العرابى عمل الوحدة داخل الجامعة ، ودورها في تنفيذ لقاءات توعية بكل كلية داخل الجامعة .

وعرضت الدكتورة صفا احمد العسكرى أنواع العنف الالكترونى والامن السيبرانى وآليات الحماية والوقاية.

وفى الختام عرضت الأستاذة مها محامية مكتب شكاوي المرأة بفرع المجلس بمحافظة السويس دور مكتب شكاوى المرأة وجهوده فى تقديم الدعم القانوني والنفسي للمرأة التى تتعرض للعنف.