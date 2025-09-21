قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق العام الجامعي الجديد بكلية علوم الرياضة بمراسم تحية العلم، حيث أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة في كلمته أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في المحاضرات والأنشطة الطلابية، متمنيًا للطلاب الجدد والقدامى عامًا دراسيًا مثمرًا يحققون خلاله المزيد من التحصيل العلمي والمشاركات المتميزة.

وأقيمت مراسم تحية العلم بكلية علوم الرياضة - صباح اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر - بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، إلى جانب وكلاء الكلية الدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام العلمية، والدكتور عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة، وأعضاء هيئة التدريس، وسط حضور أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المستويات الدراسية.

كما شهدت المراسم مشاركة فعالة من أسرة "طلاب من أجل مصر" تحت إشراف الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب محمد شريف رائد الأسرة، في إطار تفعيل دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الانتماء الوطني.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على الدور الفعال والمتميز لطلاب كلية علوم الرياضة في تمثيل الجامعة بالمحافل المختلفة، داعيًا إياهم إلى الاندماج في الأنشطة الطلابية والحفاظ على تقاليد الحرم الجامعي، مع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لدعم مسيرتهم التعليمية.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمة للطلاب حثهم فيها على الالتزام بالحضور والجدية في الدراسة، مؤكداً أن الجامعة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتحرص على دعمه أكاديميًا وأنشطةً، بما يعزز من قدراته ويؤهله لمستقبل واعد.

فيما أعرب الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية عن شكره وتقديره لقيادات الجامعة على مشاركتهم الفاعلة في اليوم الأول للدراسة، مهنئًا الطلاب الجدد والقدامى ببدء عام دراسي جديد مليء بالإنجازات.

واختتمت الفعالية بالتقاط صور تذكارية جمعت الطلاب مع قيادات الجامعة، في أجواء سادتها روح الانتماء والتعاون، بما يجسد رسالة الجامعة في الدمج بين العملية التعليمية وبناء الشخصية الوطنية المتكاملة.

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

جانب من الاجتماع

القابضة لمياه الشرب تكرّم الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025

الهيئة القومية لسلامة

سلامة الغذاء : 514 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 457 شركة خلال أسبوع

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

طريقة تدميس الفول فى البيت

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

