قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

شهدت جامعة قناة السويس، انطلاق العام الجامعي الجديد بكلية علوم الرياضة بمراسم تحية العلم، حيث أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة في كلمته أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة في المحاضرات والأنشطة الطلابية، متمنيًا للطلاب الجدد والقدامى عامًا دراسيًا مثمرًا يحققون خلاله المزيد من التحصيل العلمي والمشاركات المتميزة.

وأقيمت مراسم تحية العلم بكلية علوم الرياضة - صباح اليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر - بمشاركة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمود الضبع عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة، إلى جانب وكلاء الكلية الدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام العلمية، والدكتور عطوة المتولي عطوة مدير مركز إعداد القادة، وأعضاء هيئة التدريس، وسط حضور أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف المستويات الدراسية.

كما شهدت المراسم مشاركة فعالة من أسرة "طلاب من أجل مصر" تحت إشراف الدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد الباز منسق الأسرة، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب محمد شريف رائد الأسرة، في إطار تفعيل دور الأنشطة الطلابية في تعزيز الانتماء الوطني.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور على الدور الفعال والمتميز لطلاب كلية علوم الرياضة في تمثيل الجامعة بالمحافل المختلفة، داعيًا إياهم إلى الاندماج في الأنشطة الطلابية والحفاظ على تقاليد الحرم الجامعي، مع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة لدعم مسيرتهم التعليمية.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمة للطلاب حثهم فيها على الالتزام بالحضور والجدية في الدراسة، مؤكداً أن الجامعة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتحرص على دعمه أكاديميًا وأنشطةً، بما يعزز من قدراته ويؤهله لمستقبل واعد.

فيما أعرب الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية عن شكره وتقديره لقيادات الجامعة على مشاركتهم الفاعلة في اليوم الأول للدراسة، مهنئًا الطلاب الجدد والقدامى ببدء عام دراسي جديد مليء بالإنجازات.

واختتمت الفعالية بالتقاط صور تذكارية جمعت الطلاب مع قيادات الجامعة، في أجواء سادتها روح الانتماء والتعاون، بما يجسد رسالة الجامعة في الدمج بين العملية التعليمية وبناء الشخصية الوطنية المتكاملة.