حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
رياضة

محمد صلاح يبرز رشاقته من داخل صالة ألعاب رياضية.. شاهد

باسنتي ناجي

 شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له من أحدث ظهور.

وظهر مو صلاح في الصور من داخل صالة الألعاب الرياضية.

وتحدّث بابلو ماشين، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية الإسباني، عن فرص النجم المصري محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون قوية مع أسماء أخرى مثل عثمان ديمبيلي ولامين يامال.

أكد ماشين في تصريحات تليفزيونية أن محمد صلاح لاعب استثنائي قدّم مسيرة مليئة بالإنجازات مع ليفربول، حيث تُوِّج بالدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل دوري في العالم حاليًا، وكان نجم الفريق الأول لسنوات. لكنه أوضح أن حظوظ صلاح في الفوز بالجائزة محدودة، إذ يحتاج إلى تحقيق لقب قاري جديد مثل دوري أبطال أوروبا، أو إنجاز كبير مع منتخب مصر، ليكون مرشحًا أقوى.

وأشار ماشين إلى أن عثمان ديمبيلي هو الأقرب للتتويج هذا العام، بعدما قدّم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان تحت قيادة لويس إنريكي، حيث تحوّل إلى مهاجم صريح وسجّل أهدافًا مؤثرة، خاصة في دوري الأبطال الذي فاز به الفريق بجانب الدوري الفرنسي. وأضاف أن كون الجائزة فرنسية قد يعزّز من حظوظ ديمبيلي.

وأثنى المدرب الإسباني على صلاح، مؤكدًا أنه من أعظم لاعبي كرة القدم في إفريقيا والعالم، وأنه لا يُعد قدوة رياضية فقط، بل إنسانية أيضًا بما يقدّمه من دعم لبلده. وأكد أنه إذا لم يكن الأفضل في جيله، فهو واحد من أبرز النجوم عالميًا.

واعتبر ماشين أن المنافسة المستقبلية ستشهد بروز اسم لامين يامال، موهبة برشلونة الصاعدة، لكنه شدّد على أن الاستمرارية وتجنّب الإصابات هما العاملان الأهم لضمان تفوّقه. وأوضح أن يامال أمامه مستقبل واعد يجعله مرشحًا لحصد كرات ذهبية عديدة، في وقت يبقى صلاح وديمبيلي في قمة مستواهما على المدى القصير.

واختتم ماشين حديثه بالتأكيد على أن محمد صلاح ظلّ لسنوات النجم الأول لليفربول، بينما بدأ ديمبيلي في الانفجار مؤخرًا، فيما يظل يامال مشروع نجم عالمي قادم بقوة.

