دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود علاقة خطيرة بين إهمال تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، إذ أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين لا يحافظون على نظافة أسنانهم قد ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذا المرض المميت بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

أضرار عدم تنظيف الأسنان

ووفق ما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن باحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك قاموا بدراسة موسعة شملت أكثر من 122 ألف شخص، حيث تم تتبع حالتهم الصحية على مدى ثماني سنوات كاملة.

وخلال هذه الفترة، تم تقييم تأثير البكتيريا والفطريات الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة، ومدى ارتباطها بالإصابة بسرطان البنكرياس.

بكتيريا وفطريات مرتبطة بالسرطان

خلصت الدراسة إلى أن ثلاثة أنواع من البكتيريا الفموية المسببة لأمراض اللثة، وهي P. gingivalis وE. nodatum وP. micra، ترتبط بزيادة واضحة في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كما حدد الباحثون أن هناك 21 نوعًا من البكتيريا و4 أنواع من الفطريات تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الخطر.

وأظهرت النتائج أن 445 مشاركًا أصيبوا بسرطان البنكرياس، وتمت مطابقة عينات اللعاب لديهم مع 445 مشاركًا لم يصابوا بالمرض، ليتضح أن البكتيريا والفطريات الفموية تلعب دورًا محوريًا في زيادة احتمالية الإصابة.

نتائج غير متوقعة

الغريب في نتائج الدراسة أنها كشفت أيضًا أن بعض أنواع البكتيريا الفموية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حيث تم تحديد 8 أنواع مرتبطة بانخفاض الخطر، في مقابل 13 نوعًا ارتبطت بزيادة الخطر.

أما على صعيد الفطريات، فقد تبيّن أن نوعًا واحدًا فقط، وهو المبيضات (Candida)، مرتبط بشكل مباشر مع ارتفاع خطر الإصابة بهذا السرطان.

أهمية نظافة الفم

أكد الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على الدور الحيوي لنظافة الفم في الوقاية من الأمراض الخطيرة، مشيرين إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة لا يقتصر فقط على منع تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، بل قد يشكل خط دفاع مهم ضد الإصابة بالسرطان.

وقالوا في دراستهم المنشورة في مجلة «جاما»: "بات واضحًا أن بكتيريا وفطريات الفم تُعدّ من عوامل الخطر الرئيسية في الإصابة بسرطان البنكرياس، مما يستوجب تعزيز التوعية بأهمية العناية بنظافة الفم".

أضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق أمام أطباء الأورام لتطوير وسائل جديدة للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، من خلال تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة اعتمادًا على تحليل البكتيريا والفطريات الموجودة في الفم، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرص أفضل للوقاية والعلاج المبكر.

سرطان البنكرياس.. أحد أخطر أنواع السرطان

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان خطورة نظرًا لانخفاض معدلات النجاة بين المرضى، إذ غالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة بسبب عدم ظهور الأعراض بشكل واضح في البداية، وتشمل أعراضه:

اليرقان (اصفرار العينين أو الجلد).

حكة الجلد وتغير لون البول إلى الداكن.

شحوب لون البراز.

فقدان الشهية أو فقدان الوزن المفاجئ.

الشعور بالتعب ونقص الطاقة.

ارتفاع درجة الحرارة.

الغثيان واضطرابات الهضم مثل الإسهال أو الإمساك.

آلام في الجزء العلوي من البطن قد تمتد إلى الظهر.

وجهت الدراسة رسالة واضحة مفادها أن إهمال تنظيف الأسنان لا يقتصر على مشاكل الفم فحسب، بل قد يمتد أثره ليهدد الصحة العامة بشكل خطير، مؤكدة على أن الاهتمام بالنظافة اليومية للفم يعتبر وسيلة وقائية أساسية لتجنب العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها سرطان البنكرياس.