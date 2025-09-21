قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
عبد العزيز جمال

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود علاقة خطيرة بين إهمال تنظيف الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، إذ أشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين لا يحافظون على نظافة أسنانهم قد ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذا المرض المميت بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

أضرار عدم تنظيف الأسنان

ووفق ما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن باحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك قاموا بدراسة موسعة شملت أكثر من 122 ألف شخص، حيث تم تتبع حالتهم الصحية على مدى ثماني سنوات كاملة. 

وخلال هذه الفترة، تم تقييم تأثير البكتيريا والفطريات الناتجة عن إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة، ومدى ارتباطها بالإصابة بسرطان البنكرياس.

بكتيريا وفطريات مرتبطة بالسرطان

خلصت الدراسة إلى أن ثلاثة أنواع من البكتيريا الفموية المسببة لأمراض اللثة، وهي P. gingivalis وE. nodatum وP. micra، ترتبط بزيادة واضحة في خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

 كما حدد الباحثون أن هناك 21 نوعًا من البكتيريا و4 أنواع من الفطريات تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الخطر.

وأظهرت النتائج أن 445 مشاركًا أصيبوا بسرطان البنكرياس، وتمت مطابقة عينات اللعاب لديهم مع 445 مشاركًا لم يصابوا بالمرض، ليتضح أن البكتيريا والفطريات الفموية تلعب دورًا محوريًا في زيادة احتمالية الإصابة.

نتائج غير متوقعة

الغريب في نتائج الدراسة أنها كشفت أيضًا أن بعض أنواع البكتيريا الفموية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حيث تم تحديد 8 أنواع مرتبطة بانخفاض الخطر، في مقابل 13 نوعًا ارتبطت بزيادة الخطر. 

أما على صعيد الفطريات، فقد تبيّن أن نوعًا واحدًا فقط، وهو المبيضات (Candida)، مرتبط بشكل مباشر مع ارتفاع خطر الإصابة بهذا السرطان.

أهمية نظافة الفم

أكد الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على الدور الحيوي لنظافة الفم في الوقاية من الأمراض الخطيرة، مشيرين إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة لا يقتصر فقط على منع تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، بل قد يشكل خط دفاع مهم ضد الإصابة بالسرطان.

وقالوا في دراستهم المنشورة في مجلة «جاما»: "بات واضحًا أن بكتيريا وفطريات الفم تُعدّ من عوامل الخطر الرئيسية في الإصابة بسرطان البنكرياس، مما يستوجب تعزيز التوعية بأهمية العناية بنظافة الفم".

أضاف الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد الطريق أمام أطباء الأورام لتطوير وسائل جديدة للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس، من خلال تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة اعتمادًا على تحليل البكتيريا والفطريات الموجودة في الفم، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرص أفضل للوقاية والعلاج المبكر.

سرطان البنكرياس.. أحد أخطر أنواع السرطان

يُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان خطورة نظرًا لانخفاض معدلات النجاة بين المرضى، إذ غالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة بسبب عدم ظهور الأعراض بشكل واضح في البداية، وتشمل أعراضه:

  • اليرقان (اصفرار العينين أو الجلد).
  • حكة الجلد وتغير لون البول إلى الداكن.
  • شحوب لون البراز.
  • فقدان الشهية أو فقدان الوزن المفاجئ.
  • الشعور بالتعب ونقص الطاقة.
  • ارتفاع درجة الحرارة.
  • الغثيان واضطرابات الهضم مثل الإسهال أو الإمساك.
  • آلام في الجزء العلوي من البطن قد تمتد إلى الظهر.

وجهت الدراسة رسالة واضحة مفادها أن إهمال تنظيف الأسنان لا يقتصر على مشاكل الفم فحسب، بل قد يمتد أثره ليهدد الصحة العامة بشكل خطير، مؤكدة على أن الاهتمام بالنظافة اليومية للفم يعتبر وسيلة وقائية أساسية لتجنب العديد من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها سرطان البنكرياس.

تنظيف الأسنان أضرار عدم تنظيف الأسنان دراسة سرطان البنكرياس الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

مجدي البدوي: توجيه الرئيس بشأن "الإجراءات الجنائية" خطوة تاريخية لعدالة أوسع

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يشهد ختام النشاط الصيفي وتكريم خريجي المراحل التعليمية بكنيسة العذراء بالمنشأة الكبرى

محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

انتصار للمجتمع المدني.. ترحيب حقوقي بقرار الرئيس رد مشروع الإجراءات الجنائية

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد