تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات

دشنت عدد من المحافظات اليوم الأحد، مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف جميع فئات المجتمع، لنشر الفهم الصحيح للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة والشائعات والانحرافات الفكرية غير السوية..

سوهاج

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مبادرة "صحح مفاهيمك"، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في اتحاد “بشبابها”.

وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لممثل اتحاد بشابها، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ثم كلمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة.

ثم ألقى المحافظ كلمة المؤتمر معربا خلالها عن سعادته بإطلاق المبادرة، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وقال المحافظ: “إننا في محافظة سوهاج نؤمن أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، باعتبارهم الأكثر تأثيراً في تشكيل الحركة الثقافية والفكرية”.

“والأشد تأثراً بالموجات الفكرية التي تتسارع عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يستلزم مواجهة فكرية واعية من خلال مثل هذه المبادرات”.

وأوضح "سراج" أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تستهدف جميع فئات المجتمع، لنشر الفهم الصحيح للدين، ومحاربة الأفكار المتطرفة والشائعات والانحرافات الفكرية غير السوية، مشيراً إلى دعم محافظة سوهاج الكامل لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في بناء جيل واعٍ ومحصن بالفكر الوسطي المعتدل.

واستشهد المحافظ بتاريخ سوهاج الحافل بالقامات الفكرية والدينية الكبرى التي قدمت نماذج مضيئة في الفكر الوسطي المستنير، مثل الإمام رفاعة الطهطاوي، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والإمام المراغي، والإمام محمد سيد طنطاوي، وغيرهم من الأدباء والمفكرين والعلماء.

الأقصر

انطلقت اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك"، بحضور المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والتي تنظمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالتعاون مع اتحاد بشبابها التابع لوزارة الشباب والرياضة.

شهد الفعالية فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وجامعة الأقصر، والقيادات التنفيذية والدعوية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن المبادرة تأتي امتدادًا لجهود الوزارة في نشر الوعي الديني الصحيح، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، ويخدم مسيرة التنمية والاستقرار في وطننا العزيز. وأضاف أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال برامج توعوية وأنشطة دعوية تنفذ في المساجد والمدارس ومراكز الشباب، بما يعزز قيم الاعتدال والتعايش ويحافظ على وحدة المجتمع واستقراره.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في ترسيخ الفكر الوسطي ومواجهة التطرف. ودعا عماره جميع فئات المجتمع للتفاعل مع المبادرة التي انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة وتمت متابعتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مثمنًا أهميتها في هذا التوقيت لبناء الجمهورية الجديدة.

قنا

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية بين مختلف فئات المجتمع.

شهد مراسم التدشين الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس وكيل وزارة الأوقاف، وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ناهد عبده، ممثل اتحاد "بشبابها"، إلى جانب عضوي مجلس النواب النائب العمدة مبارك أحمد عامر، ومحمد أحمد الجبلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والقطاعات الشبابية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المبادرة، التي تستمر لمدة عام كامل، تتناول أكثر من 40 قضية محورية تشمل قضايا اجتماعية وسلوكية مثل الغش والتنمر والعنف والتحرش وإدمان السوشيال ميديا، بجانب قضايا دينية وفكرية كالتنزيل الخاطئ للآيات، ومفهوم الجهاد، والإلحاد.

وأوضح محافظ قنا، بأن نجاح المبادرة يتطلب رصدا دقيقا للمفاهيم المغلوطة من كل جهة، وإعداد رسائل إعلامية مؤثرة لتصحيحها، مع استغلال مختلف المناسبات والفرص للتوعية ونشر الفكر الصحيح،

وأكد عبدالحليم،ب أن محافظة قنا بكافة مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية حريصة على دعم المبادرات التوعوية التي تستهدف الشباب والمجتمع، داعيا إلى تضافر جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف المبادرة وحماية الوطن من التحديات التي تستهدف وحدته واستقراره.