الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
الأمم المتحدة: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة مهمة لحل الدولتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في أول أيام الدراسة .. سقوط طالبة من طابق علوي بمدرسة في الوادي الجديد

أسعاف
أسعاف
منصور ابوالعلمين

أصيبت طالبة بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول تلميذة مصابة بإصابات مختلفة إثر سقوطها من مرتفع لمستشفى الفرافرة المركزي. 


وتبين إصابة التلميذة " نادية.أ.إ"، 7 أعوام، ومقيمة بقرية علي بن أبي طالب التابعة لمركز الفرافرة بإصابات متنوعة في جسدها تمثلت في كسر في منطقة الفخذ، وجرح قطعي في الوجه بطول 5 سم، إثر سقوطها من الطابق الثاني من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة. 


جرى نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجار تحويلها بمعرفة إدارة المستشفى لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد اسعاف طالبه

