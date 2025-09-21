قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
رياضة

رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال

إسلام مقلد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن إدخال تعديلات على جدول الدوري المصري الممتاز، وذلك في إطار التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، من أجل تهيئة الأجواء المثالية للفراعنة قبل استحقاقهم المهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحسب القرار، تقرر تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لتقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر، فيما تم تأجيل مباراة إنبي وزد لتُقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر.

تعديلات لدعم انضمام اللاعبين الدوليين

تأتي هذه الخطوة حرصًا على إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز، مبكرًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب الوطني.

ويعكس القرار حرص الرابطة على توفير كل سبل الدعم الفني واللوجيستي للجهاز الفني للفراعنة، بما يعزز جاهزية الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي.

قرار الكاف وتأثيره على جدول المباريات

تعديلات الرابطة جاءت أيضًا متوافقة مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قرر تقديم موعد مباراة مصر وجيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 من الشهر نفسه، وهو ما استدعى مرونة في مواعيد الدوري لإتاحة وقت أكبر أمام المنتخب للاستعداد.

خطوة تعكس التعاون بين الرابطة والمنتخب

يمثل هذا التنسيق بين رابطة الأندية والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن خطوة إيجابية، تعكس التكامل بين الأطراف المختلفة لخدمة المنتخب، وضمان تجميع اللاعبين الدوليين في وقت مناسب قبل المواجهة المصيرية التي يسعى فيها الفراعنة لتعزيز حظوظهم في التأهل لكأس العالم.

