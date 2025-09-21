قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا العريق وفى ظل ما يحاك لمصر من مكائد ومحاولات لزجها فى حرب اضافة الى ما تشهده من أزمات مواجهتها أصبحت مصيرية لأنها ببساطة تهدد أمن مصر وأمانها وتمس شريان حياتها وحياة شعبها فى هذه المرحلة شاهدت العظيم الراحل زياد رحباني وهو يقدم عازف عود ومغنى مصرى يدعى حازم شاهين ويتحدث عنه بأحلى الكلمات و يتواضع عندما يذكر أنه من لحن هذه الاغنية وقام بتوزيعها ويشيد بكاتب كلماتها الرائع فؤاد حداد . 

الأغنية تقول" حط لى مصر فى جملة مفيدة" ولك أن تتخيل ما قالته الكلمات وأبدع به الملحن والمغنى الرائع حازم ، حداد قال كل شىء فى هذه القصيدة فهو تحدث عن مصر التاريخ والشعب والجغرافيا والمكان والمكانة ، كلمات مصرية وطنية وصوت فتىٍ شجى وملحن عاشق للنغم ويعلم ما تعنيه مصر وما يميزها عن كل الدنيا .

 هذه الاغنية بكل مافيها جاءت فى وقتها تماما لأنها لم تكن مجرد كلمات وصوت ولحن بل كانت معنى جميل ومرادف لحروف مصر وسيادتها كما انها أكدت ما قاله الزميل ابراهيم عيسى مؤخرا رغم اختلافى معه فى كثير من آرائه الا انني اتفق معه كلية عندما استبعد بل ونفى نفيا قاطعا أن تجرؤ اسرائيل على محاربة مصر ، فالواقع يؤكد أن بنو صهيون شعب يخاف ميختشيش وأنه يعلم تمام العلم أن مواجهة مصر تعنى الكثير من الازمات السياسية لكيانه المغتصِب ، كما يعلم الكابينت الإسرائيلي أن مصر لم تعد كما كانت من قبل بل انها ازدادت قوة وصارت أكثر قدرة مما كانت عليه فى حرب  أكتوبر المجيدة . 

"حطى لى مصر فى جملة مفيدة " يالها من قصيدة ويا لها من رسالة تنتشلك من مجرد الإحساس بأن العالم يحيطك بمكره من كل جانب وبأنك مصرى فهذا الاحساس لوحده كفيل بأن يجعلك تنسى الواقع وتواجه العالم كله لأنك مصرى والمصرى وحده هو القادر على الاستمرار والمواجهة والتحدى ، والتاريخ خير شاهد على ذلك ومبرهن أيضا ، المصرى صاحب التاريخ والحضارة وضع منذ القدم مصر فى جمل مفيدة  وليس جملة واحدة ، مصر ليست هبة النيل ولكنها هبة ابناءها ذلك النسل الذى شيد التاريخ وأقام الحضارة وواجه الدنيا كلها وأثبت للعالم كله أنه وحده الراسخ على مبادئه الصابر على الازمات القادر على تخطى العقبات بايمانه وعقيدته وجيشه وقادته . 

مصر يا سادة هى كل الجمل والعبارات والاناشيد والقصائد والكلمات ، مصر ما أجمل الحروف وأحلى التعبير وعبق التاريخ وصدق الكلمات ، مصر كما قالوا عنها هى البقاء والنماء وأن من لم يكن مصريا تمنى أن يكون مصريا .. تحيا مصر الى أبد الآبدين.

حازم شاهين زياد رحباني فؤاد حداد حط لى مصر فى جملة مفيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها.. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها .. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية هلال ربيع الآخر.. اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد