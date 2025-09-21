كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا العريق وفى ظل ما يحاك لمصر من مكائد ومحاولات لزجها فى حرب اضافة الى ما تشهده من أزمات مواجهتها أصبحت مصيرية لأنها ببساطة تهدد أمن مصر وأمانها وتمس شريان حياتها وحياة شعبها فى هذه المرحلة شاهدت العظيم الراحل زياد رحباني وهو يقدم عازف عود ومغنى مصرى يدعى حازم شاهين ويتحدث عنه بأحلى الكلمات و يتواضع عندما يذكر أنه من لحن هذه الاغنية وقام بتوزيعها ويشيد بكاتب كلماتها الرائع فؤاد حداد .

الأغنية تقول" حط لى مصر فى جملة مفيدة" ولك أن تتخيل ما قالته الكلمات وأبدع به الملحن والمغنى الرائع حازم ، حداد قال كل شىء فى هذه القصيدة فهو تحدث عن مصر التاريخ والشعب والجغرافيا والمكان والمكانة ، كلمات مصرية وطنية وصوت فتىٍ شجى وملحن عاشق للنغم ويعلم ما تعنيه مصر وما يميزها عن كل الدنيا .

هذه الاغنية بكل مافيها جاءت فى وقتها تماما لأنها لم تكن مجرد كلمات وصوت ولحن بل كانت معنى جميل ومرادف لحروف مصر وسيادتها كما انها أكدت ما قاله الزميل ابراهيم عيسى مؤخرا رغم اختلافى معه فى كثير من آرائه الا انني اتفق معه كلية عندما استبعد بل ونفى نفيا قاطعا أن تجرؤ اسرائيل على محاربة مصر ، فالواقع يؤكد أن بنو صهيون شعب يخاف ميختشيش وأنه يعلم تمام العلم أن مواجهة مصر تعنى الكثير من الازمات السياسية لكيانه المغتصِب ، كما يعلم الكابينت الإسرائيلي أن مصر لم تعد كما كانت من قبل بل انها ازدادت قوة وصارت أكثر قدرة مما كانت عليه فى حرب أكتوبر المجيدة .

"حطى لى مصر فى جملة مفيدة " يالها من قصيدة ويا لها من رسالة تنتشلك من مجرد الإحساس بأن العالم يحيطك بمكره من كل جانب وبأنك مصرى فهذا الاحساس لوحده كفيل بأن يجعلك تنسى الواقع وتواجه العالم كله لأنك مصرى والمصرى وحده هو القادر على الاستمرار والمواجهة والتحدى ، والتاريخ خير شاهد على ذلك ومبرهن أيضا ، المصرى صاحب التاريخ والحضارة وضع منذ القدم مصر فى جمل مفيدة وليس جملة واحدة ، مصر ليست هبة النيل ولكنها هبة ابناءها ذلك النسل الذى شيد التاريخ وأقام الحضارة وواجه الدنيا كلها وأثبت للعالم كله أنه وحده الراسخ على مبادئه الصابر على الازمات القادر على تخطى العقبات بايمانه وعقيدته وجيشه وقادته .

مصر يا سادة هى كل الجمل والعبارات والاناشيد والقصائد والكلمات ، مصر ما أجمل الحروف وأحلى التعبير وعبق التاريخ وصدق الكلمات ، مصر كما قالوا عنها هى البقاء والنماء وأن من لم يكن مصريا تمنى أن يكون مصريا .. تحيا مصر الى أبد الآبدين.