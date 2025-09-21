رسميا.. أشرف نصار رئيساً لنادى البنك الأهلي والسرسي نائبا وعبدالمنعم أمينا للصندوق

أعلنت اللجنة المُعينة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرفة على انتخابات نادى البنك الأهلى دورة 2025- 2029 عن فوز قائمة اللواء أشرف نصار كاملة وذلك عقب الانتهاء من فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وجاءت أسماء مجلس إدارة نادى البنك الأهلى الجديد الذى سيتولى قيادة نادى البنك الأهلى حتى عام 2029 على النحو التالي:

اللواء أشرف نصار.. رئيس مجلس الإدارة

احمد محمد السرسي.. نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد المنعم عبد الفتاح.. أمين الصندوق

وأعضاء المجلس هم:

طارق فاروق ياسين

احمد محمد ابراهيم

زين العابدين رمضان

نصر السيد نصر

أعضاء المجلس تحت السن

سلمى ياسر اسماعيل

محمد عبد الحميد نبيل.