دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتعقيم الكلاب الضالة بأساليب علمية

أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة لتعقيم الكلاب الضالة بالأساليب العلمية دون الإخلال بالتوازن البيئي.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري ممثلة عن الجامعة والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة ممثلاً عن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول يهدف إلى مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ من خلال إجراء عمليات التعقيم بأنواعها مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة ستلتزم بموجب البروتوكول بتجهيز عيادات إمبابة وأماكن الإيواء الخاصة لإجراء عمليات التعقيم والتطعيم للكلاب الضالة فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات واللقاحات اللازمة إلى جانب الاستعانة بالصيادين المدربين من خلال مديرية الطب البيطري ونقل الكلاب إلى أماكن العمليات والإيواء بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول يعكس حرص محافظة الجيزة على اتباع الأساليب العلمية في التعامل مع قضية الكلاب الضالة بما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع مشيدًا بالدور الرائد لجامعة القاهرة وكلية الطب البيطري في دعم جهود المحافظة مؤكداً على التنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان في ذلك الشأن.

وأكد المحافظ أن هذا التعاون يعكس الشراكة المستمرة بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة في مختلف المجالات التي تخدم المواطن الجيزاوي .

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة القاهرة بالتعاون القائم مع محافظة الجيزة مؤكدًا أن الجامعة تضع خبراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وأن البروتوكول يعد خطوة عملية للتعامل مع هذه الظاهرة بطرق علمية وآمنة.

وفي ختام مراسم التوقيع تبادل محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة الدروع التذكارية تأكيدًا على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة تعقيم الكلاب الضالة

