دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أمين صندوق البارالمبية: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية تعكس مكانة مصر كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية

حسام الحارتي


أكد الدكتور اشرف العجيلي أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية أن الجميع داخل اللجنة يعمل على قدم وساق استعدادا لاستضافة بطولة العالم لرفع الاثقال المقرر إقامتها فى الفترة من9 إلى 18  أكتوبر  المقبل،  والتى تشهد مشاركة  دولة من مختلف العالم

وأضاف العجيلى أن هدف الجميع داخل اللجنة البارالمبية أن تخرج البطولة فى أفضل صورة بما يليق باسم مصر وعلى قدر ثقة البارالمبية الدولية، حيث سبق واستضافت مصر الكثير من البطولات البارالمبية والتى نالت اشادات واسعة لذلك تسعى اللجنة أن تكون بطولة العالم استكمالا لسلسلة البطولات الناجحة التى تم استضافتها خلال الفترة الماضية.

وأشار أمين الصندوق أن أزمة البطولة بالعاصمة الإدارية يعكس قوة البنية التحتية الإنشائية لمصر،  كما يعكس اهتمام الدولة باللعبة، وتبرز مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية.

وأوضح العجيلى أن مجلس الإدارة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الوصول بأعلى مستوى ممكن من الموارد المادية، من خلال استقطاب المزيد من الرعاة واستغلال القيمة الكبيرة لاسم ونتائج اللجنة البارالمبية المصرية، وما تحققه المنتخبات الوطنية من نتائج مميزة على المستويين القاري والدولي.

وحرص العجيلى على توجيه الشكر الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة الدائمة لكل ما يخص البطولة المرتقبة، وكذلك توفير كل سبل الدعم للجنة البارالمبية  عن طريق الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، ومحمود عبد العزيز  مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة ، وحرصهم على التواصل مع مسئولى اللجنة البارالمبية ومختلف لجان البطولة للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة وتنظيمها

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

نتنياهو

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية والجواب سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة

جدعون ساعر

ساعر: مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس بل في القدس

أرشيفية

السعودية تحظر تداول اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات و تصوير الأطفال

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

