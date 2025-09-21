أمين صندوق البارالمبية: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية تعكس مكانة مصر كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية



أكد الدكتور اشرف العجيلي أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية أن الجميع داخل اللجنة يعمل على قدم وساق استعدادا لاستضافة بطولة العالم لرفع الاثقال المقرر إقامتها فى الفترة من9 إلى 18 أكتوبر المقبل، والتى تشهد مشاركة دولة من مختلف العالم

وأضاف العجيلى أن هدف الجميع داخل اللجنة البارالمبية أن تخرج البطولة فى أفضل صورة بما يليق باسم مصر وعلى قدر ثقة البارالمبية الدولية، حيث سبق واستضافت مصر الكثير من البطولات البارالمبية والتى نالت اشادات واسعة لذلك تسعى اللجنة أن تكون بطولة العالم استكمالا لسلسلة البطولات الناجحة التى تم استضافتها خلال الفترة الماضية.

وأشار أمين الصندوق أن أزمة البطولة بالعاصمة الإدارية يعكس قوة البنية التحتية الإنشائية لمصر، كما يعكس اهتمام الدولة باللعبة، وتبرز مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للأحداث الرياضية.

وأوضح العجيلى أن مجلس الإدارة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى الوصول بأعلى مستوى ممكن من الموارد المادية، من خلال استقطاب المزيد من الرعاة واستغلال القيمة الكبيرة لاسم ونتائج اللجنة البارالمبية المصرية، وما تحققه المنتخبات الوطنية من نتائج مميزة على المستويين القاري والدولي.

وحرص العجيلى على توجيه الشكر الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة الدائمة لكل ما يخص البطولة المرتقبة، وكذلك توفير كل سبل الدعم للجنة البارالمبية عن طريق الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بالوزارة ، وحرصهم على التواصل مع مسئولى اللجنة البارالمبية ومختلف لجان البطولة للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة وتنظيمها