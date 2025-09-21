دايمًا سوا.. مصطفى غريب يهنئ دنيا سامي بعيد ميلادها

احتفل الفنان مصطفى غريب، بعيد ميلاد الفنانة دنيا سامي، معبرا عن اعتزازه بصداقتهما.

ونشر مصطفى غريب صور تجمعه بدنيا سامي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "أنثى الثلاثون، أقرب الأقربون، كل سنة واحنا على الحلوة والمرة يا دودو ودايمًا سوا".

كشف الفنانة دنيا سامى، تفاصيل جديدة عن بدايتها في مجال التمثيل، مشيرة إلى انها لم تكن تفكر في دخول التمثيل.

وأضافت الفنانة دنيا سامى، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc: “أصلا ماكنتش عاوزة أمثل كنت بتكسف جدا وبشوف إن دمى خفيف في البيت لكن مش اضّحك الناس حتى ذهبت إلى مدرسة اللى تعلمت فيها الطبلة، ولقيت نفسى فجأة بتحط في الأدوار الكوميديا، وكنت بقول يا جماعة أنا مش أراجوز نفسى أعمل حاجات تانية طيب خلونى أعيط واكتشفت بعد كده انها حاجة صعبة جدا واكتشفت إنها فادتنى وجرأتنى وخليتنى أعمل أي حاجة”.

وتابعت :"نشأت في الدرب الأحمر والناس فيه لسه محتفظين بالجدعنة ولحد دلوقتى وانا داخلة الشارع محدش يقدر يعاكسنى ولو بدور على ركنة يساعدونى ده غير إنى وأنا صغيرة كانوا بيخافوا منى، فى الشارع وشى مرعب، مع إنى كنت ممكن اتضرب بسهولة لأنى كنت رفيعة جدا ووحشة لمن انا لما بكبر بحلو".



وتابعت: أختي كانت أمورة وشعرها ناعم، وأنا سمرة وشعرى خشن وبقى كبير والوحيد اللى شايفنى وحشة لحد النهاردة مصطفى غريب بيقولى انتى أوحش بنت في حياتى ، وهو متنمر وأنا ما أعرفش أتنمر عليه.