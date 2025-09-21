قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النقابة صامتة.. طارق الشناوي ينتقد مسعد فودة بسبب أزمة فيلم الأوسكار

فيلم عيد ميلاد سعيد
فيلم عيد ميلاد سعيد
نجلاء سليمان

علق الناقد طارق الشناوي على الجدل المثار هو اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار رغم عدم إتاحته في دور العرض حتى الآن.

أكد منتج فيلم "عيد ميلاد سعيد" أحمد الدسوقي في تصريحات صحفية على أنه يتم حاليا عرضه طبقا للوائح المعمول بها فى شروط قبول الأفلام التى ترشح لتمثيل بلادها فى جوائز الأوسكار.


ويعرض كما تم الإتفاق عليه بين نقابة المهن السينمائية المشرفة على لجنة اختيار فيلم ليمثل مصر فى ترشيحات أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ،وسيستمر العرض أسبوعا فى سينما "سي سينما أربيلا مول".


في الوقت نفسه انتقد عدد من النقاد طرح الفيلم بشكل محدود في إحدى السينمات وعدم إتاحته بشكل موسع في الوقت الذي ضمت قائمة المرشحين لتمثيل مصر أعمالاً عرضت بشكل موسع ولفترة طويلة بالسينمات وعبر المنصات مثل فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وقال الناقد طارق الشناوي إنه قانونياً تم اختيار الفيلم وفق المعايير الذي ينصها القانون ولائحة أكاديمية الأوسكار وبأغلبية أصوات اللجنة.


وأشار الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إلى أن نقيب السينمائيين مسعد فودة كان عليه صدور بياناً توضيحياً للدفاع عن موقف الفيلم الذي اختير بشكل قانوني وتنطبق عليه المعايير. ولكن "النقابة صامتة".

وأكد الناقد طارق الشناوي على أنه طالما الفيلم متاح لمشاهدة الجمهور مقابل تذكرة مدفوعة الثمن فهو مطابق للمعايير ولكن هذا الدفاع دور نقابة السينمائيين لإيضاح الحقيقة.

كما أوضح الناقد طارق الشناوي أن فيلم "رفعت عيني للسما" كان مرشح اللجنة الثاني لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار حال عدم إمكانية عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد".

عيد ميلاد سعيد طارق الشناوي الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

برنامج (مَعِين التُّراث) للطلاب الوافدين بالأزهر

أمين البحوث الإسلاميَّة يفتتح برنامج مَعِين التُّراث للطلاب الوافدين بالأزهر

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء: جائزة في هذه الحالات

هل يجوز كتابة أملاكي لبناتي

هل يجوز كتابة أملاكي للبنات قبل موتي؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد