النقابة صامتة.. طارق الشناوي ينتقد مسعد فودة بسبب أزمة فيلم الأوسكار

علق الناقد طارق الشناوي على الجدل المثار هو اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار رغم عدم إتاحته في دور العرض حتى الآن.

أكد منتج فيلم "عيد ميلاد سعيد" أحمد الدسوقي في تصريحات صحفية على أنه يتم حاليا عرضه طبقا للوائح المعمول بها فى شروط قبول الأفلام التى ترشح لتمثيل بلادها فى جوائز الأوسكار.



ويعرض كما تم الإتفاق عليه بين نقابة المهن السينمائية المشرفة على لجنة اختيار فيلم ليمثل مصر فى ترشيحات أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية ،وسيستمر العرض أسبوعا فى سينما "سي سينما أربيلا مول".



في الوقت نفسه انتقد عدد من النقاد طرح الفيلم بشكل محدود في إحدى السينمات وعدم إتاحته بشكل موسع في الوقت الذي ضمت قائمة المرشحين لتمثيل مصر أعمالاً عرضت بشكل موسع ولفترة طويلة بالسينمات وعبر المنصات مثل فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

وقال الناقد طارق الشناوي إنه قانونياً تم اختيار الفيلم وفق المعايير الذي ينصها القانون ولائحة أكاديمية الأوسكار وبأغلبية أصوات اللجنة.



وأشار الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إلى أن نقيب السينمائيين مسعد فودة كان عليه صدور بياناً توضيحياً للدفاع عن موقف الفيلم الذي اختير بشكل قانوني وتنطبق عليه المعايير. ولكن "النقابة صامتة".

وأكد الناقد طارق الشناوي على أنه طالما الفيلم متاح لمشاهدة الجمهور مقابل تذكرة مدفوعة الثمن فهو مطابق للمعايير ولكن هذا الدفاع دور نقابة السينمائيين لإيضاح الحقيقة.

كما أوضح الناقد طارق الشناوي أن فيلم "رفعت عيني للسما" كان مرشح اللجنة الثاني لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار حال عدم إمكانية عرض فيلم "عيد ميلاد سعيد".