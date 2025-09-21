وفاء عامر تنهار وترد على اتهامات الإتجار في الأعضاء: تعرضت لمظلمة كبرى ولن أساعد شخصيات عامة بعد الآن

دخلت الفنانة وفاء عامر في حالة انهيار شديدة بعد الحديث عن اتهامها بالإتجار في الأعضاء، وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية أنها تعرضت لمظلمة كبرى وافتراءات وأكاذيب في الفترة الأخيرة، خاصة بعد وفاة اللاعب إبراهيم شيكا.

وقالت وفاء عامر: “كنت بطوف في الكعبة وأدعوا ربنا أن يرد مظلمتي، وكل واحد جاب في سيرتي، والناس كانت بتطبطب عليا وتقول لي بندعيلك كلنا، وواحد في الشارع قال لي الحمل تقيل بس أنتي جامدة، أنا في مصر بلد القانون”.

وأكدت الفنانة أنها قررت الامتناع عن مساعدة المشاهير أو الشخصيات العامة بعد هذه التجربة، موضحة: “مفيش حاجة اسمها مستوايا الثقافي أعلى من فلان.. واجبي أساعد الناس، وساعدت إبراهيم شيكا لوجه الله.. مكنتش عايزة أكون عضوة بمجلس الشعب”.

وأضافت: “كان بيبعت لي رسايل بصوته يشتكي من أسرته.. تعرضت لظلم وقلة أدب، ومش هساعد شخصيات عامة تاني”.

وتعكس تصريحات وفاء عامر حجم الصدمة النفسية التي تعرضت لها بسبب الاتهامات الموجهة إليها، وموقفها الحازم في الوقوف ضد أي استغلال لاسمها أو توريطها في قضايا لا صلة لها بها، مؤكدة أنها ستستمر في دعم الناس والأعمال الخيرية بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والسياسية.