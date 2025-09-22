قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
توك شو

شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع 3 صغار على يد والدهم

قسم التوك شو

كشف علاء ياسر، عن تفاصيل جديدة في جريمة نبروه الأب الذي أنهى حياة أبنائه الثلاثة قبل أن ينهي حياته بنفسه، تاركًا خلفه مأساة لا يمكن تصديقها.

علامات تحذيرية

وقال علاء وهو أحد شهود العيان في المنطقة، إن الحادث وقع في الوقت الذي كان المحل فيه هادئًا تمامًا، ولم يكن هناك أي علامات تحذيرية تنبئ عن الجريمة المروعة التي كانت ستقع، "لم نسمع أصوات مشاجرات أو شجار قبل الحادث، ولم يكن هناك أي تصرفات غير طبيعية من الأب في الأيام التي سبقت الجريمة".

وأضاف علاء ياسر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2، أن الأب، الذي كان يعمل سائق تريلا، كان معروفًا في المنطقة بشخصيته الهادئة والمحترمة، ولم يسمع أحد عنه أي خلافات مع زوجته أو مشاكل اجتماعية، وكان يتعامل مع الجميع بلطف، لكن لا أحد كان يتخيل أنه سيتحول إلى مرتكب جريمة بشعة.

دماء تلوث الكرسي 

وتابع أنه في الليلة التي وقع فيها الحادث، حوالي الساعة 10:30 مساءً، كانت الزوجة قد خرجت من محل الأدوات المنزلية الذي تمتلكه في حالة من الرعب، وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة وتصرخ: “إلحقوني”، بينما كانت ملابسها مغطاة بالكامل بالدماء، والدماء كانت تلوث الكرسي الذي جلست عليه.

وأضاف علاء: “لم نكن نعرف ما حدث، ولكننا نقلناها فورًا إلى المستشفى، وهي في حالة صحية حرجة”.

وذكر أن الأب كان قد خرج من المحل قبل الحادث مباشرة، ولم يشعر أحد بشيء غريب، موضحا أن سلوكياته عادية جدًا ولم يظهر عليه أي علامات تدل على نية ارتكاب مثل هذا الفعل الوحشي، “لم نلحظ شيئًا غير طبيعي في تصرفاته، كان يدخل المحل ويخرج كما المعتاد، لا مشاكل ولا شجار”.

نبروه جريمة نبروه علاء ياسر حادث نبروه أطفال نبروه

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

فلسطين

بعد 108 سنة من وعد بلفور بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية وتثير جنون إسرائيل

هجوم الدوحة

أكسيوس : ترامب يجتمع مع زعماء الخليج لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترامب

أكسيوس: ترامب دعا قادة مصر والسعودية و قطر والاردن والامارات لعقد جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

