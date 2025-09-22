الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة



كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة داخل القلعة الحمراء.

وقال الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه رفقة الإعلامي أحمد جلال، إن المؤشرات الأولية داخل النادي حسمت ملامح القائمة التي سيخوض بها الخطيب السباق الانتخابي، حيث يترشح على مقعد الرئيس.

وأوضح أن التشكيل المقترح يتضمن: ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي في أمانة الصندوق، بينما تضم قائمة العضوية أسماء بارزة مثل: مهند مجدي، هشام جمال، حازم هلال، محمد مرجان، إبراهيم العامري، أحمد أمين مسعود، بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ الذي يدخل للمرة الأولى عضوية المجلس بصلاحيات واسعة مرتبطة بقطاع الكرة والفريق الأول.

وأشار الكومي إلى أن اسم محمد الجارحي يظل مطروحًا لمنصب أمين الصندوق حال انتقال خالد مرتجي إلى منصب نائب الرئيس وانسحاب ياسين منصور من السباق.

وفي المقابل، خرجت بعض الأسماء من المشهد الانتخابي المرتقب، أبرزها: محمد سراج الدين، حسام غالي، ومحمد شوقي.

