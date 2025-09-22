قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
البيئة: المتحف المصري الكبير نموذج رائد لتطبيق معايير الاستدامة البيئية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، الدكتور على أبو سنة، اليوم الاثنين، أن المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر المقبل، يعد من أكبر المتاحف فى منطقة الشرق الأوسط والعالم .. مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إعلانه متحفا صديقا للبيئة بعدما أصبح نموذجا رائدا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.

وقال أبو سنة ، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، :"في إطار التعاون مع هيئة المتاحف نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدا لإعلان المتحف المصري الكبير متحفا أخضر وصديقا للبيئة وذلك بعد تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة، خلال فترة التشغيل التجريبي وفعاليات الافتتاح وخلال السنة الأولى لتشغيله.

وأشار إلى أن عملية الإنشاء والتجهيز تمت وفق معايير الاستدامة البيئية العالمية، حيث تم تعويض كل الانبعاثات الناتجة عن عمليات البناء من خلال رصيد شهادات الكربون لدى جهاز شؤون البيئة، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. 

وأضاف أنه سيتم تحويل المتحف المصري الكبير لمبنى أخضر مستدام والعمل على نقاء المياه وعملية التشجير وتقليل الضوضاء وتزويده بمحطات لرصد جودة الهواء في المنطقة بصورة مستمرة، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على المستوى الدولي والعالمي واستخدام ذلك كأداة للترويج للمتحف بوصفه صديقا للبيئة. 

وأوضح أبو سنة أن إعلان المتحف صديقا للبيئة سيكون بمثابة أداة للتوعية ونشر الوعي على أهمية البيئة، وسيتاح به عدة أنشطة مثل تجميع المخلفات وخلو المتحف من المواد البلاستيكية، بالإضافة إلى حملات التوعية بأهمية البيئة للأطفال أثناء زيارة المتحف.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قد شهدا أمس، بالمتحف المصري الكبير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيداً لإعلانه متحفا أخضر صديقا للبيئة.

الرئيس المتحف المصري الكبير الشرق الأوسط نوفمبر أكبر المتاحف

