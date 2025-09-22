البارالمبية تنعى هدى شكري لاعبة الريشة الطائرة

نعى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، برئاسة حسام الدين مصطفى، وفاة هدى شكرى لاعبة منتخب الريشة الطائرة البارالمبية ، التي توفت خلال الساعات الماضية.

ونشرت اللجنة البارالمبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعيى في وفاة اللاعب، جاء فيه:



يتقدم مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بخالص العزاء لأسرة الرياضة البارالمبية وأسرة الريشة الطائرة فى وفاة البطلة هدى شكرى لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي.



نسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

